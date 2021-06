Ook verdachten van ernstige misdrijven moeten straks dna afstaan

Onder de radar

Aanleiding daarvoor was Bart van U., die in 2014 oud-D66-minister Els Borst vermoorde. Bij hem werd na een eerdere veroordeling voor wapenbezit geen dna afgenomen. Toen hij later zijn zus doodde en daarvoor werd veroordeeld, kwam zijn dna-profiel pas terecht in de databank en werd duidelijk dat hij de moordenaar van Borst was. Was zijn profiel eerder opgeslagen in de databank, dan was de moord op zijn zus mogelijk te voorkomen geweest.