VVD-leider deed aan zelfreflectie, met critici sparren doet hij niet

Ruttes agenda: niet zo radicaal, maar wel heel erg moeilijk (voor hem)

12 mei Mark Rutte speelt hoog spel: in Nieuwsuur deed hij zijn ‘radicale’ voorstellen voor een nieuwe politieke cultuur. Vandaag moet in de Tweede Kamer blijken of dat voldoende grond biedt voor een nieuwe coalitie onder zijn leiding.