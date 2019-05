Brede steun in Kamer voor strafbaar stellen onvrijwillige seks

Uit een rondje langs de Tweede Kamer blijkt veel steun voor het plan van Grapperhaus. ,,Dit is een belangrijke verandering waar ik al lang voor pleit”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Bijna de helft van de vrouwen maakt ooit seksueel geweld mee. Het is echt van de zotte om van al deze vrouwen te eisen dat ze zich ook fysiek verzetten voordat er sprake is van een strafbaar feit. Laten we eerlijk zijn: je weet echt wel wanneer seks met wederzijdse instemming is en wanneer niet. Je wil zeker zijn dat slachtoffers worden beschermd en dat daders hun verdiende straf krijgen en wie over de schreef gaat ook de consequenties ervaart.”



Haar CDA-collega Madeleine van Toorenburg constateert dat er in het verleden schrijnende zaken zijn geweest waarbij daders vrijkwamen omdat het slachtoffer zich niet duidelijk had verzet tegen het misbruik. ,,Vooral bij kwetsbare mensen moeten we zorgen dat zij op geen enkele manier worden gedwongen tot seksuele daden die ze eigenlijk helemaal niet willen, maar waartegen ze zich niet kunnen verzetten.”



Ook de PVV staat in principe positief tegenover ieder voorstel dat de positie van kwetsbare mensen verbetert”, zegt Kamerlid Gidi Markuszower. ,,Maar de huidige wetgeving biedt al heel veel mogelijkheden om onvrijwillige seks en seksuele intimidatie aan te pakken. Alleen gebeurt daar in de praktijk nu vaak niks mee; slachtoffers worden vaak door de politie naar huis gestuurd. Daar kan Grapperhaus nog het nodige veranderen. Verder moeten we het exacte wetsvoorstel afwachten om te zien wat hij nu echt wil.”