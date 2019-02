Brexit zorgt voor piek in aantal Britten dat Nederlander wordt

De maand januari, waarin premier Theresa May een belangrijke brexitstemming in het Britse Lagerhuis genadeloos verloor , heeft gezorgd voor een piek in het aantal Britten dat zich laat naturaliseren tot Nederlander. Er vonden tachtig naturalisaties plaats, tegen tweehonderd over heel 2018.

Het aantal naturalisaties - wie hiervoor kiest verliest zijn of haar Britse nationaliteit - stijgt al sinds het hele brexitproces begon. In 2015 waren er nog maar 19 overstappers, in 2016 41, in 2017 125 en vorig jaar dus tweehonderd, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In december 2018 zetten zo'n dertig Britten de ingrijpende stap, een maand later waren het er dus bijna drie keer zoveel.

Veel van de 46.000 Britten die in Nederland wonen en/of werken hebben geen idee wat hun status in ons land is als de brexit eenmaal een feit is, vooral als de deal die premier Theresa May met de Europese Unie (EU) sloot niet door het Britse Lagerhuis komt. Door een Nederlands paspoort te nemen en hun Britse in te leveren, zijn ze van die onzekerheid af en verliezen ze bijvoorbeeld niet de luxe om vrij door de EU te kunnen reizen.

Naturalisatie of door optie

Britten die op de een of andere manier een Nederlandse achtergrond hebben, kunnen via een andere route Nederlander worden: door optie. De snelle en eenvoudige optieroute is bedoeld voor Britten die al een band met ons land hebben, bijvoorbeeld omdat ze hier op zijn geboren of opgegroeid, een Nederlandse ouder hebben of getrouwd zijn met een Nederlander en al langer dan vijftien jaar in ons land wonen. Wie door optie Nederlander wordt, mag zijn of haar Britse paspoort houden.

Volledig scherm De Britse premier Theresa May. © AFP

De laatste cijfers over Britten die door optie Nederlander worden, dateren van 2017. Toen kozen 1128 Engelsen, Schotten, Noord-Ieren of Welshmen voor deze weg. Ter vergelijking: in 2010 waren dat er nog slechts 140. Het lijkt aannemelijk dat sinds 1 januari 2018 nog een paar duizend Britten door optie Nederlander zijn geworden.

Ook Nederlanders in Groot-Brittannië (dat zijn er 100.000) die zich gedwongen zien een Brits paspoort te nemen, raken in de meeste gevallen hun Nederlandse paspoort kwijt. Nederland juicht een dubbele nationaliteit niet toe, omdat die integratie in de weg zouden staan.

D66 is bezig met een noodwet, die ervoor moet zorgen dat Nederlandse Britten en Britse Nederlanders deze ingrijpende keuze bespaard blijft. Zij moeten voorlopig een dubbele nationaliteit kunnen krijgen, vindt D66. Minister Stef Blok (VVD, Buitenlandse Zaken) was vorige maand niet enthousiast over het voorstel.