‘Brexitminister’ Stef Blok: Nu wordt het pas écht spannend

Stef Blok is de zoon van een lerares Engels. Van haar leerde de minister van Buitenlandse Zaken om nooit kwaad te spreken over de Britten. ,,Behalve over de brexit. Dáár heeft ze me speciale dispensatie voor gegeven.” Blok bracht door het beroep van zijn moeder menig zomer door in ‘een tentje in de regen’ in het Engelse Lake District.



,,Prachtig, maar ook heel nat.” Hij groeide op met ‘Monty Python en apple pie’. ,,Het is altijd een land geweest dat op een heel leuke manier anders is. Als klein jongetje, zo’n grote rode dubbeldekker... Dat spreekt toch tot de verbeelding? En de rode telefooncellen, niemand heeft ze meer nodig, maar die laten ze gewoon staan.”



Het stemt hem droevig dat het Verenigd Koninkrijk na vannacht officieel geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie. ,,Als mens én als minister.” Maar, zegt de realist in hem, het was ook onvermijdelijk.