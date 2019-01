Britten in Nederland bang voor gevolgen no-deal-Brexit

De overgrote meerderheid van de ondervraagde Britten wil in Nederland blijven na de scheiding. Vier op de vijf weten zeker dat ze in de toekomst in Nederland blijven wonen, werken of studeren (81 procent). Zes op de tien Britten wonen al langer dan vijf jaar in Nederland, vooral in Den Haag en Amsterdam.



Het kabinet heeft een overgangsregeling gemaakt voor de Britten die voor 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, mocht er een no-deal-Brexit volgen. Zij mogen in dat geval nog vijftien maanden in Nederland wonen, werken en studeren. Daarna is een definitieve verblijfsvergunning nodig.



De regeling geldt ook voor familieleden van Britse burgers die zelf geen EU-nationaliteit hebben. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de desbetreffende groep uitnodigen om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen die nodig is na de overgangsperiode.



Staatssecretaris Harbers (Migratie) benadrukt dat de Britten ook na de Brexit ‘van harte welkom’ zijn, maar dat er nog altijd geen zekerheid is over een mogelijke deal tussen het VK en Brussel. ,,Daarom heeft de IND zich goed voorbereid op een no-deal-scenario. Na een no-deal-Brexit mogen Britten met rechtmatig verblijf in Nederland nog vijftien maanden blijven. Hiermee nemen we een belangrijke zorg voor deze mensen weg.’’



Britten die pas na de Brexit besluiten in Nederland te willen wonen, werken of studeren, kunnen als derdelander een verblijfsvergunning aanvragen.