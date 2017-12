Brussel dicteert Londen eisen voor overgangsperiode

Europees toponderhandelaar Michel Barnier zei dat vanmorgen na afloop van overleg met de Europese Commissie. Hij wil dat de door premier Theresa May gevraagde overgangs- of transitieperiode uiterlijk eind december 2001 afloopt, een logisch moment vanwege de Europese financiële planning. Dat is dus een fractie minder dan de max twee jaar die May had gevraagd.