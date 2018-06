Brussel nu al overhoop met Italiaanse regering

De meeste Eurocommissarissen bijten al wekenlang liever het puntje van hun tong dan één woord los te laten over Italië, maar Jean-Claude Juncker leek er donderdag op een semi-besloten bijeenkomst fors in te vliegen. Op de vraag of Brussel niet meer moet doen voor kansarme jongeren in Zuid-Italië zei Juncker dat ‘het aan de Italianen zelf is zich te bekommeren om hun arme regio’s’. ,,Dat betekent: meer werk, minder corruptie, ernst (seriousness).”



Juncker kreeg daarna niet alleen partijleider van Lega Nord Matteo Salvini en een flink deel van de Italiaanse pers op zijn dak, maar ook parlementsvoorzitter Antonio Tajani: ,,Als hij dit echt heeft gezegd, is dat onaanvaardbaar.”