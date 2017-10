Buma: Rutte III gaat rit absoluut uitzitten

,,Nederland is een coalitieland, daar moet je het samen doen", aldus Buma vanavond in een toelichting op het regeerakkoord in het Zuid-Hollandse Leiden. ,,Ik heb het volste vertrouwen dat wij samen de komende vier jaar zullen regeren."

Volgens de CDA-leider is het vertrouwen tussen de partijen de afgelopen maanden langzaam gegroeid. ,,De zomerstop was goed voor ons. Vlak daarvoor was er een moment waarop we dachten: 'Redden we het wel?' Die momenten waren er vaker. Het was steeds twee stappen vooruit en één stap achteruit."

Stem CDA klinkt helder door

Buma vindt dat in het uiteindelijke regeerakkoord de stem van het CDA helder doorklinkt. Hij noemde vanavond zorg, veiligheid, defensie, de Nederlandse identiteit, hervorming van de arbeidsmarkt, belastinghervorming en herziening van het pensioenstelsel als grootste winstpunten.

,,Het zijn verwarde en verwarrende tijden, maar we kunnen vertrouwen hebben in de toekomst", aldus de CDA-voorman, die daarmee refereert aan het motto van het regeerakkoord. Als gemiste kans noemde Buma behoud van het leenstelsel voor studenten. ,,We hebben erover onderhandeld en uiteindelijk gezorgd dat het onderwijs toegankelijk blijft door korting op het collegegeld."

Anne Faber

Sybrand Buma stond ook nog even stil bij de moord op Anne Faber, volgens hem een teken dat we moeten investeren in internationale veiligheid, maar ook de veiligheid op straat. De ongeveer honderd tot honderdvijftig aanwezig waren zelfs nog een moment stil om Anne te herdenken.

Tot slot deed partijvoorzitter Ruth Peetoom, in aanwezigheid van CDA-topper Maxime Verhagen, nog een duit in het zakje door te stellen dat de partijtop ook heel blij is met de aandacht voor duurzaamheid en vergroening in het regeerakkoord. ,,Er zijn nog steeds mensen die denken dat het CDA niet van het milieu is, maar die zijn al te lang niet bij ons langs geweest", aldus Peetoom.

