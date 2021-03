Burgemeester mag pand sluiten na corona-uitbraak

Coronablog LIVE | 6068 nieuwe coronage­val­len, hoogste aantal sinds sinds half januari

15:28 Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6068 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Dat is het hoogste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari. Farmaceut AstraZeneca moet beter zijn best om de beloofde aantallen coronavaccins te leveren, vindt eurocommissaris Thierry Breton. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.