Burgemeesters: Commentaar Kamerleden op Halsema is onbehoorlijk

Behalve dat de rol van Halsema onderwerp van gesprek was in de Kamer, is ook het kabinet verzocht verantwoording af te leggen, geven de voorzitters aan. ‘Dit heeft zelfs geleid tot een ­motie, waarin de regering wordt opgeroepen in overleg te treden met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om na hoor en wederhoor vast te stellen welke maatregelen genomen moeten worden om herhaling te voorkomen. Ook wordt gesteld dat bezien moet worden of het gewenst is om te komen tot een andere voorzitter van deze Veiligheidsregio.’



Een burgemeester op dergelijke wijze de maat nemen, getuigt volgens de voorzitters van weinig respect van de Kamer. ‘Zonder kennis van de feiten en zonder dat zij zich kan verdedigen. Dat vinden wij onbehoorlijk.’



Het is niet aan de Tweede Kamer om te oordelen over het optreden van een burgemeester of voorzitter van een Veiligheidsregio in een lokale of regionale situatie, aldus de voorzitters. ‘In ons bestel legt een burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad en een voorzitter van een Veiligheidsregio in een crisissituatie aan alle gemeenteraden van de ­inliggende gemeenten van de betreffende veiligheidsregio.’