Camera was verliefd op Baudet, de kiezer minder

Zo wist Thierry Baudet zijn (eerdere) torenhoge peilingen niet te verzilveren. Forum voor Democratie gaat van nul naar drie zetels, maar die ‘winst’ kent een bittere afdronk. De partij was ervan overtuigd geraakt dat het de VVD voorbij zou kunnen streven en als grootste uit de bus zou komen bij de Europese verkiezingen.



Misschien was partijleider Baudet verblind geraakt door de camera’s, want uit de media was hij niet weg te slaan. Met als grootste podium het tv-debat met VVD-leider Mark Rutte, over de koers van Europa. Het leek alsof alle andere partijen er niet meer toe deden. Zo klaagden ze ook: alsof er niets anders meer te kiezen was dan ‘rechts’ en ‘knetterrechts’. Van die nek-aan-nekrace heeft Baudet in ieder geval niet het meest weten te profiteren.



Wellicht dat de partij er onder te leiden had dat lijsttrekker Derk Jan Eppink geen bekend gezicht heeft, zoals grote winnaar Frans Timmermans van de PvdA.