Caroline van der Plas niet naar boerenprotest vanwege dreiging: ‘Voel mij niet veilig’

‘AIVD waarschuw­de FvD-lei­der Thierry Baudet voor Russische spionnen rond partij’

FvD-leider Thierry Baudet is drie jaar geleden door de AIVD gewaarschuwd voor Russische spionnen rond zijn partij. De inlichtingendienst hield een vrouw in de gaten die bij de partij was betrokken en nauw contact had met de Russische ambassade, schrijft de Volkskrant donderdag.