Caroline van der Plas onthult vanmiddag premierskandidaat voor de BBB

Al sinds de val van het kabinet is de vraag wie BBB-leider Caroline van der Plas als premierskandidaat op het oog heeft. Van der Plas zelf vindt het eventuele premierschap niks, ze blijft liever namens BBB in de Tweede Kamer.

Keijzer werd in het najaar van 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze zich openlijk keerde tegen het coronatoegangsbewijs, een belangrijk kabinetsplan. Sindsdien schuurde het tussen Keijzer en de CDA-top, al leek het de laatste maanden juist wat beter te gaan. Keijzer schreef bijvoorbeeld mee aan het CDA-programma voor de Europese verkiezingen. Mede daarom verraste Keijzers exit menig CDA’er vorige maand. Zelf gaf Keijzer vrijdag geen commentaar op vragen over haar mogelijke kandidatuur.

Een andere naam die genoemd werd als premierskandidaat voor BBB is Aalt Dijkhuizen, oud-bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. In 2021 opperde Van der Plas dat hij minister van Landbouw zou moeten worden. Maar hij liet aan deze nieuwssite weten: ,,Ik ben het niet. Dat kan ik Nederland niet aandoen.’’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Partijleider Caroline van der Plas meldde in oktober 2022 dat zij het ambt van minister-president zelf niet ziet zitten: ,,Het is volstrekt belachelijk om te denken dat ik minister-president zal worden’’, sprak ze destijds stellig in een interview met het weekendmagazine van AD en de regionale kranten Mezza .

Ze zat toen anderhalf jaar in de Tweede Kamer en betoogde dat je daar ‘toch echt minimaal vier, vijf, zes jaar Kamerervaring’ voor zou moeten hebben. ,,En als minister-president moet je de hele wereld over vliegen, daar houd ik helemaal niet van. Dan zou ik zeggen: laat Biden maar hier komen’’, refereerde ze aan president Joe Biden van de Verenigde Staten.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart werd BBB in één klap de grootste partij. Sindsdien is het speelveld wel fors veranderd. Zo kondigde oud-CDA’er Pieter Omtzigt aan met zijn eigen partij Nieuw Sociaal Contract mee te doen aan de verkiezingen. Hij lijkt een geduchte concurrent te worden van BBB, al zijn de verkiezingen pas over drie maanden en moet de echte campagne nog beginnen. Maar zeker is dat zij qua kiezers deels uit dezelfde vijver vissen, met beiden hun bakermat in Overijssel.