CDA: Boer moet minder exporteren

Zaterdag discussieert het CDA-partijcongres in Utrecht over het CDA-rapport ,,Zij aan zij’’ over het toekomstperspectief voor Nederland in 2030. Waar het CDA van oudsher een plattelandspartij was en de boerenbelangen behartigde, stelt de partijcommissie onder leiding van CDA-prominent Leonard Geluk een koerswijziging voor.

Goedkoop vlees

De hoge ranking van Nederland als tweede voedselexporteur ter wereld is mede te danken aan bulkexport van goedkoop vlees. De CDA-commissie schrijft: ,,De waarden als duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van de boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur te willen blijven.’’

Boeren moeten kwaliteitsproducten voor de wereldmarkt en de regio gaan leveren, vindt de commissie. In een toelichting zegt commissievoorzitter Geluk: ,,We moeten heel nodig met boeren en boerenorganisaties het gesprek voeren.’’ Hij erkent dat er geen boer in de commissie zat die het rapport schreef. Desondanks denkt hij dat het landbouwhoofdstuk ‘voldoende antwoord’ biedt aan de boeren die onlangs op het Malieveld stonden.

Geluk: ,,Wij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe balans. De beweging is van winst naar waarde. De focus in de landbouw heeft heel lang gelegen bij de export, schaalvergroting en winstmaximalisatie voor tussenschakels zoals supermarkten. Maar als dat ten koste gaat van het inkomen van boeren en de ecologie, dan moet er wat veranderen.”

Trots

Geluk stelt dat het CDA ‘trots’ is op de innovatie in de agrarische sector. Daar kan de sector op voortbouwen, denkt hij. Dat zal aan de boerenorganisaties zelf voorgelegd moet worden, aldus Geluk. Over het CDA zelf is hij stelliger: ,,Ik denk dat deze langetermijnvisie ook op draagvlak in de Tweede Kamerfractie kan rekenen. Iedereen ziet dat het knel loopt.”

Het CDA gaat vanaf zaterdag, op het congres in Utrecht, de discussie aan met leden en niet-leden. ,,Het kan dus zijn dat er uiteindelijk iets anders ligt dan nu”, aldus Geluk.