CDA broedde op ondergrondse anti-campagne tegen Rutte maar raakt vooral zelf besmeurd

Kabinet: Mogelijk meer dan 1115 kinderen in toeslagen­af­fai­re gedwongen uit huis geplaatst

21 oktober Het kabinet erkent dat er mogelijk meer dan 1115 kinderen van gedupeerde toeslagenouders uit huis zijn geplaatst. Er wordt nu bekeken of de kinderen die nog altijd in een instelling of pleeggezin zitten terug naar huis kunnen.