CDA-congres: ‘We hebben er alles, echt alles aan gedaan om Pieter binnenboord te houden’

Op dag één van het congresweekend zoekt het CDA naar houvast en rust. ,,Waarom zo blijmoedig? We zitten in een diepe crisis.”

Het CDA verwacht morgen (coronaproof) 1500 leden in de Brabanthallen in Den Bosch. Formeel staan op de agenda de verkiezingsevaluatie, de resoluties van leden en een speech van partijleider Wopke Hoekstra. Maar het Hogere Doel dit weekeinde is toch vooral: een schone lei.

De partijtop hoopt dat de malaise na de leiderswissel, het zetelverlies en de affaire rond Omtzigt nu voorbij is. De eenheid moet terug. Voormalig partijleider Hugo de Jonge benadrukte het vanmiddag ook: ,,Als er gedoe is in de familie, dan moet je dat uitspreken. Aan de keukentafel. Dat doen we. Maar je moet er ook niet in blijven hangen. Niet te lang bitter terugkijken, de bladzijde moeten we omslaan.”

Maar eerst dus nog even reflectie, introspectie en debat. De CDA’ers beginnen vandaag met discussies over inhoud en koers van de partij. Raadsleden, denkers, Kamerleden en ministers spraken vanmiddag over ‘het CDA-verhaal’, over de verschillen met de VVD (‘die zijn legio’, aldus Hoekstra) en de partijwortels. Een paar nieuwe rapporten lagen er als fundament.

Henk & Ingrid, Mohammed en Anne-Fleur

,,We zijn er niet alleen voor Henk en Ingrid, maar ook voor Mohammed en Anne-Fleur”, zei Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut (WI) vanmiddag. ,,Ieder mens telt. Zijn wij goede voorouders? Dat moeten CDA’ers zich afvragen.”

De sfeer aan de discussietafel was optimistisch en energiek, tot verbazing van een enkele partijgenoot in de chat: ,,Is de stemming aan tafel niet wat te blijmoedig: de partij zit in een diepe crisis…”

Vanavond werden diverse resoluties van leden besproken, morgen stemt het congres over die plannen. Een aantal afdelingen wil nog een verzoeningspoging met Omtzigt, al heeft hij zelf aangegeven dat het CDA-hoofdstuk passé is. Ook willen CDA’ers horen wat het partijbestuur allemaal gedaan heeft om het stemmenkanon te behouden.

Van Rij

Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij stelt dat ,,alles en alles gedaan is om Pieter binnenboord te houden. Ik begon in april. Dat was een ongelooflijk moeilijke tijd. Wat ik aantrof was ronduit schokkend, net na de nederlaag, na het functie elders-debat ook. We hebben heel diepgaande gewetensvolle gesprekken met Pieter gevoerd. Dan heb je nu alleen maar verliezers. Het CDA, maar ook voor Pieter zelf is het heel pijnlijk.”

Vooral met een inhoudelijke frisse agenda kan het CDA uit dat dal opkrabbelen, is de consensus onder veel leden. Maar het onderstrepen van die eigen ideologische positie kan wel afstand creëren tot potentiële coalitiepartners. Zo ligt er morgen een breed gedragen resolutie, die een eventuele samenwerking met D66 niet makkelijker maakt. Volgens het stuk is de voltooidleven-wet ‘onverenigbaar’ met de grondbeginselen van het CDA. D66 wil die wet juist de komende periode invoeren, zodat 75-plussers die levensmoe zijn uit het leven kunnen stappen.

Voltooid leven

Het CDA was altijd al kritisch over de voltooidleven-wet, maar de nieuwe resolutie ‘zet dat nog even wat steviger in de verf’, erkent initiatiefnemer Gerbert van Voorden, CDA-raadslid in Hilversum, op vragen van deze nieuwssite. ,,Soms blijven onze waarden wat onderbelicht. In de politieke actualiteit lees je vaak dat D66 de ChristenUnie liever buiten de boot hield vanwege de medisch-ethische kwesties. Maar wij vinden dat net zo goed een belangrijk thema.”