CDA, CU en GL willen geld voor ‘vertelstem’ bij programma’s NPO: ‘We sluiten nu mensen uit’

Slechtzienden en blinden moeten meer programma’s van de publieke omroep kunnen volgen via audiodescriptie, waarbij een stem vertelt wat in beeld is te zien. Daarvoor moet de komende vier jaar 4 miljoen euro extra worden uitgetrokken.

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie pleiten vandaag, in het debat over de Mediabegroting, samen met GroenLinks voor meer geld voor audiodescriptie. Een stem die – tussen de dialogen door – vertelt wat er in beeld gebeurt, is niet alleen belangrijk voor de ongeveer 350.000 slechtzienden en blinden in Nederland. ,,Steeds meer ouderen maken er gebruik van”, zegt CDA-Kamerlid Lucille Werner. ,,Dan groeit de groep ineens met een paar miljoen.”

Door de komende vier jaar 1 miljoen euro per jaar extra te steken in audiodescriptie, hopen de partijen het aantal programma’s dat voorzien is van de dienst op te krikken. ,,Om één seizoen van Boer Zoekt Vrouw te voorzien van audiodescriptie ben je ongeveer een ton kwijt”, schat Werner, die het initiatief nam tot het amendement op de Mediabegroting. ,,Met dit geld kunnen dus tien seizoenen van een programma éxtra worden voorzien van audiodescriptie.”

Duurder dan ondertitelen

Inspreken van programma’s is ‘hartstikke duur’, erkent Werner. ,,Het is tien keer duurder dan ondertitelen.” Toch vindt de CDA’er en oud-presentatrice dat audiodescriptie gelijkgeschakeld moet worden aan ondertiteling. Daardoor kunnen ook slechthorenden en doven programma’s van de NPO volgen. ,,Dat vinden we heel erg normaal. Maar als een publieke omroep toegankelijk moet zijn voor iedereen, dan mag audiodescriptie geen ondergeschoven kindje zijn. Nu sluiten we mensen uit.”

In de Mediawet is vastgelegd dat ‘ten minste 95 procent’ van de programma’s op de NPO wordt ondertiteld. Voor audiodescriptie zijn geen afspraken gemaakt. Werner: ,,De Mediawet aanpassen is misschien de volgende stap.” Ze wil staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) vragen of dat nodig is. De bewindsvrouw zou ‘welwillend’ naar de plannen van CDA, ChristenUnie en GroenLinks willen kijken.

Omdat audiodescriptie kostbaarder is, is de dienst in Nederland beperkt beschikbaar. Er zijn wel afspraken met de NPO over gemaakt – jaarlijks acht programma’s/seizoenen met audiodescriptie – maar die betekenen volgens Werner dat het aantal programma’s dat over de dienst beschikt niet toeneemt. ,,Als je kijkt naar Europa lopen wij ook achter. Daar wordt 12 procent van de programma's voorzien van audiodescriptie. In Nederland mogen we al blij zijn met 3 procent. Dat moet echt omhoog.”

