CDA eist actie van Hoekstra: regio’s willen van 2030 af, afdeling Limburg flirt met afsplitsing

'Woest aantrekke­lij­ke' stikstofre­ge­lin­gen voor 3000 boeren: 60 procent van hen in Gelderland

De ‘woest aantrekkelijke’ stikstofregeling voor boeren gaat maandag van start. In totaal komen ongeveer 3000 boeren in Nederland in aanmerking voor de piekbelastersregeling. Liefst 60 procent van hen woont in Gelderland, vlakbij het grootste natuurgebied van Nederland: de Veluwe.