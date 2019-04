CDA en D66: ouderen mogen niet dupe zijn van rommel bij CBR, coulanceregeling nodig

Raad van State: Intrekken paspoort jihadisten mocht niet

10:29 Het kabinet had niet de nationaliteit mogen intrekken van twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. Toen de mannen zich bij die groepen aansloten, stonden die strijdgroepen namelijk nog niet op de wettelijke lijst van ‘verboden’ organisaties.