CDA en D66 trappen op de rem bij herziening lespakket

Over het nieuwe lespakket heeft iedereen een andere mening. CDA en D66 denken uit dat mijnenveld een uitweg te hebben gevonden: een commissie van wijzen moet het curriculum in kleine stapjes veranderen. ,,We moeten af van een groots en meeslepende wijziging.”

Met tientallen, misschien wel honderden brieven werden Kamerleden die over onderwijs gaan de afgelopen weken bestookt. Het onderwerp: curriculum.nu.

Onder die naam studeerden de koepels voor basis- en voortgezet onderwijs, onderwijsbonden en belangenverenigingen voor leerlingen en ouders op een nieuw, toekomstbestendig lespakket. In oktober 2019 presenteerden zij hun plannen om bijvoorbeeld taallessen spannender te maken en meer aandacht te hebben voor techniek, burgerschap en digitale vaardigheden. Sindsdien is het bal. Werkelijk iedereen in het onderwijs heeft er een mening over, en die mening komt zelden overeen.

Waar iedereen het wél over eens is: het huidige lespakket op basis- en middelbare scholen is aan verandering toe. De laatste wijziging dateert van meer dan dertien jaar geleden. Om een beeld te geven: in het huidige curriculum worden cd-roms nog genoemd. Vijf jaar geleden deed toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker al eens een poging onder de noemer Onderwijs2032. Die poging mislukte jammerlijk, omdat leraren massaal protesteerden: hun was niets gevraagd.

Niet representatief

Daar werden lessen uit getrokken. Bij curriculum.nu bogen werkgroepen van leraren en schoolleiders zich over vakken als burgerschap en wiskunde. Maar ook nu protesteren leraren. ,,Het gaat om 150 docenten op een beroepsgroep van 250.000,” stelt basisschoolleraar Thijs Roovers. Dat clubje is volgens hem te klein om representatief te zijn. Dus richtte hij deze week samen met Jan van de Ven, beide voormalig voormannen van PO in Actie, een nieuwe beroepsvereniging op. Het Lerarencollectief moet voorkomen dat veranderingen zonder inspraak ‘over het onderwijs worden uitgegooid’.

Maar in de Tweede Kamer klinkt dat docenten wel degelijk werden betrokken. ,,Onderwijsbonden AOb en CNV Onderwijs waren opdrachtgevers van curriculum.nu en hebben het hele traject meegedacht,” zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. ,,Zij vertegenwoordigen leraren.”

Stokpaardjes

Uiteindelijk moet de Kamer de knoop doorhakken. Na een debat tussen voor- en tegenstanders én twee hoorzittingen volgt donderdag een debat. Kamerleden weten inmiddels: dit is een hoofdpijndossier.

Elke belangenclub wenst zijn stokpaardje terug te zien. Aandacht voor EHBO. Omgaan met geld. Verkeersles. En als hun punt ontbreekt, zo wordt gedreigd, dan kan het hele project in de prullenmand.

D66-Kamerlid Paul van Meenen wil juist voorkomen dat de schoolweek al van minuut tot minuut wordt dichtgeroosterd. ,,We moeten af van een groots en meeslepende wijziging. Laten we nou eens focussen op taal en rekenen. 25 procent van de vijftienjarigen is functioneel analfabeet of dreigt dat te worden.”

Regeringspartijen CDA en D66 stellen daarom donderdag voor om de curriculumherziening te parkeren bij een ‘commissie van wijzen’, een permanente club van wetenschappers, vakexperts en leraren die zich over het onderwijs buigen en het lespakket geleidelijk en in kleine stapjes veranderen. ,,We gaan onderwijsminister Arie Slob terugfluiten,” zegt CDA’er Michel Rog.

Klaar met het getreuzel

Zijn er dan geen voorstanders van een rigoureuze bezem door het huidige lespakket? Jawel: scholierenclub Laks. Die vraagt politici op Twitter om niet uit het oog te verliezen waar ze het voor doen: de leerlingen. ,,Vraag tien leraren wat zij willen en je krijgt tien verschillende meningen. En wetenschappers willen weer dat zij het nieuwe lespakket mogen beslissen,” zegt Laksvoorzitter Pieter Lossie, die klaar is met al het getreuzel. ,,Nederlandse scholieren zijn het minst gemotiveerd van de hele wereld. Wij vinden de voorstellen van curriculum.nu goed. Laten we er eindelijk eens werk van gaan maken.”