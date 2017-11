CDA en D66 willen actie tegen nepnieuws

Mensen moeten gewaarschuwd worden voor nepnieuws, vinden Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Harry van der Molen (CDA), die hiervoor vandaag voorstellen zullen indienen bij de begroting van Binnenlandse Zaken. Onder de hashtag #trapernietin zou de overheid burgers kunnen uitleggen hoe ze zulke desinformatie kunnen herkennen, menen zij.



Een actieve aanpak is volgens de partijen hard nodig omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. Ze willen voorkomen dat kiezers zich in het stemhokje laten leiden door 'misleidende, onjuiste informatie', zegt Van der Molen. ,,Inmenging in democratische verkiezingen moet voorkomen worden'', vindt Verhoeven, die wijst op de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Van der Molen wil deskundigen en socialemediabedrijven uitnodigen in de Kamer om te bespreken hoe de strijd tegen nepnieuws kan worden gevoerd.