CDA en PvdA willen opheldering kabinet over storing: ‘dit mag niet’

CDA en PvdA willen morgen opheldering van het kabinet over de storing bij KPN waardoor het alarmnummer 112 in grote delen van het land niet bereikbaar is. ‘Toch redelijk onbegrijpelijk dat #112 zó kwetsbaar lijkt’, schrijft CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter.

Van Dam heeft mondelinge Kamervragen aangemeld. ,,Dit moet niet mogen.’’ Ook Pvda-Kamerlid Attje Kuiken vindt de storing onverteerbaar en heeft de minister om opheldering gevraagd. ,,Dit is een grof schandaal", schrijft ze op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat het landelijke alarmnummer door een storing is plat komen te liggen. In 2012 gebeurde dat een paar keer achter elkaar. Een van de oorzaken destijds was het uitvallen van twee ‘cruciale’ glasvezelverbindingen.

Na een storing in maart van dat jaar schreef de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, aan de Kamer dat de back-up niet goed had gefunctioneerd. Dit mocht niet meer voorkomen, benadrukte hij. ‘Het noodnummer moet altijd bereikbaar zijn’, luidde de boodschap. Tijdens een van die storingen zijn twee mensen overleden aan een hartaanval. De procedures zouden worden aangescherpt en alle meldingen over storingen moesten de hoogste prioriteit krijgen.

Oplossingen

In een reactie zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het wegvallen van 112. ,,De storing ligt bij KPN. De politie werkt keihard aan oplossingen. Dat heeft nu even prioriteit.’’ Wel staat de bewindsman Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in ‘direct persoonlijk contact’ met de directie van KPN over de storing. Volgens de minister wordt er ‘met man en macht gewerkt’ aan een oplossing.