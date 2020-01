CDA en VVD zijn om: verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Het CDA is niet meer tegen een verbod, maar wil niet dat het daar bij blijft. ,,Met alleen een verbod verandert er geen klap in Nederland’’, aldus Kamerlid Chris van Dam vanmiddag in de Tweede Kamer. ,,Dan staan we hier volgend jaar weer.’’ Van Dam vindt dat er een ‘waarden en normendiscussie’ gevoerd moet worden als het gaat om feestvieren in de openbare ruimte. ,,Het is gewoon pure hufterigheid die hier tot uiting komt.’’



Ook wil de coalitiepartij dat het kabinet meer doet aan handhaving. ,,Als je niet iets wezenlijks doet aan de handhaving, verandert er ook met zo'n verbod niets. ,,Het kabinet zal dus echt met plannen moeten komen, wil het CDA zo'n verbod steunen.’’



Een deel van de fractie in de Tweede Kamer vindt, net als ongeveer de helft van haar achterban, dat vuurwerk ongemoeid zou moeten blijven. Toch is er een meerderheid van andere partijen in het parlement dat knalvuurwerk en vuurpijlen wil verbieden. Ook het kabinet hintte er vrijdag op dat het bij zijn ingrijpen voor die maatregelen voelt. Het wil eind februari een besluit hebben genomen. De druk daarop wordt opgevoerd door de steden Amsterdam en Rotterdam dat met eigen afsteekverboden wil gaan werken. Ook de VVD-burgemeesters Jan van Zanen (Utrecht) en Johan Remkes (Den Haag) vroegen om ingrijpen.