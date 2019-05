CDA’er Annie Schreijer-Pierik: ‘Rutte laat ons vallen’

De Duitse Weber is de zogeheten Spitzenkandidat namens de Europese Volkspartij, de fractie met Europese christendemocratische partijen. Die fractie is, ondanks fors verlies, opnieuw de grootste in het Europees parlement geworden. Het parlement wil graag dat de grootste fractie de nieuwe voorzitter van de Commissie levert. Die baan is de belangrijkste en meest prestigieuze functie in Brussel. Uiteindelijk beslissen de regeringsleiders wie de nieuwe voorzitter wordt.



Zelf wil Rutte niets kwijt over de kandidaat van zijn voorkeur. De Franse president Macron ziet het liefst Frans Timmermans, de Fransman Michel Barnier of de Deense Margrethe Vestager als nieuwe Europese leider. Volgens CDA’er Schreijer-Pierik heeft óók Rutte de christendemocraat Weber laten vallen. ,,Ben je nou de linkse liberaal die ons laat vallen, voor je eigen hachje?’’, vraagt zij zich af. Schreijer-Pierik zegt dat Rutte gisteravond de Duitse christendemocratische bondskanselier Angela Merkel - ‘onze topvrouw in Europa’ - in de steek heeft gelaten.