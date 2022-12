CDA-Kamerlid Van der Molen stapt op: ‘Ik heb een aantal gezonde jaarringen om mijn stam nodig’

Van der Molen (42) noemt het Kamerlidmaatschap een ‘unieke baan’ en ‘bijzonder eervol’. ,,Elke keer als je de grote zaal met de blauwe stoelen binnenloopt, heb je de kans om iets voor mensen te betekenen", schrijft hij in een verklaring op de site van het CDA. ,,Dat doe ik al jaren met veel plezier. Maar het werk heeft mij ook persoonlijk veel gekost.”

In 2021 meldde Van der Molen zich lange tijd ziek, hij had een burn-out. Hij keerde in januari 2022 terug in de Tweede Kamer. ,,Het gaat op moment goed met mijn gezondheid.” Maar, schrijft hij, om dat zo te houden moet hij ‘keuzes maken’. ,,Ik heb een aantal gezonde jaarringen om mijn stam nodig.”

Volgende week neemt Van der Molen daarom na ‘maanden van wikken en wegen’ afscheid. ,,Iedereen die me een beetje kent weet dat dit geen gemakkelijke keuze is geweest.”

De afgelopen jaren vielen meermaals Kamerleden uit door de hoge werkdruk in de Tweede Kamer. Zo is momenteel Partij voor de Dieren-fractieleider Esther Ouwehand afwezig door een burn-out, waar ze in 2015 ook al mee kampte. Ook moest D66-Kamerlid Rens Raemakers zich tot twee keer toe zich melden met een burn-out.

Een nieuwe baan heeft Van der Molen, die eerder wethouder van Leeuwarden was en voorzitter van het CDJA, al. Hij wordt directeur Marketing, Communicatie & Public Affairs bij mbo-instelling Firda in Friesland en Noord-Flevoland. ,,Aan het mbo heb ik al jaren geleden mijn hart verloren. Ik vind het mooi dat ik mij daarvoor opnieuw in kan gaan zetten.”

