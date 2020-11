CDA: Laat omwonenden hun saaie stationnetje opleuken

Treinstations waar het kil en koud is, daar komt wat CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch betreft verandering in. Maar hij ziet ook obstakels. Amhaouch: ,,Er zijn te veel regels en bewoners vinden bij NS en ProRail te weinig of geen gehoor voor hun plannen. Gemeenschappen zouden juist ruim baan moeten krijgen voor het ontwikkelen van zulke initiatieven.”

Hij noemt het Verenigd Koninkrijk als lichtend voorbeeld, waar ongeveer duizend stations onderdeel van een lokale gemeenschap uitmaken. Hier staat dat nog in de kinderschoenen. ,,In Deurne (Noord-Brabant) is het bewoners uiteindelijk gelukt. Maar dat had veel voeten in de aarde.”

Om tafel gaan

Het CDA roept staatssecretaris Van Veldhoven op met vervoerders en ProRail om tafel te gaan en belemmeringen voor lokale gemeenschappen weg te nemen. De partij vraagt daarbij ook naar de mogelijkheden voor gedeelde financiering.

NS omarmt het plan, aldus een woordvoerder. ,,Het is namelijk win-win-win: goed voor de reiziger, goed voor de ondernemer en goed voor NS, zeker op kleinere stations waar soms leegstand is. We zijn erg blij met alle mensen die nu al een bijdrage leveren aan onze stations. Er lopen al meer dan vijftig lokale initiatieven. Wat ons betreft kunnen er nog meer initiatieven bij.”

In mei werd een begin gemaakt met het coronaproof maken van alle stations:

