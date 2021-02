CDA: Laat supermarkt dokken voor doorstart mkb

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra presenteert vandaag het driestappenplan waarmee hij de economie na corona weer aan de praat wil krijgen. In de eerste plaats wil hij ondernemers helpen met een ‘doorstart’, nu zij flink ingeteerd hebben op hun buffers. Ten tweede wil hij weeffouten in de samenleving 'repareren’ en tenslotte fors meer dan nu ‘investeren’ in met name kennis en innovatie. Daarvoor zou het budget van het ‘Wopke-Wiebesfonds’ moeten worden verdubbeld, naar 40 miljard euro.

Op de korte termijn is het vooral urgent dat bedrijven de coronacrisis overleven, aldus Hoekstra. Door de introductie van een mkb herstelfonds, speciale stoppersregelingen en meer ruimte om geleden verliezen in de toekomst te mogen compenseren, krijgen getroffen bedrijven volgens Hoekstra ‘extra zuurstof om op adem te kunnen komen en een nieuwe toekomst voor hun zaak zeker te stellen.’

Overwinsten

Een deel van de kosten die met de 'doorstart’ zijn gemoeid, wil Hoekstra ophalen bij de hoogste inkomens en bij bedrijven die tijdens de coronacrisis juist als een tierelier hebben gedraaid. Zo wil hij tijdelijk een toptarief invoeren, zodat de hoogste inkomens tijdelijk extra belasting betalen. Ook is het volgens hem ‘afgewogen en fair’ om voor bepaalde tijd een solidariteitsheffing op bijvoorbeeld de winstbelasting (vpb) in te voeren.

Hoekstra: ,,Ik vind het redelijk om te kijken of bedrijven die overwinsten hebben gemaakt een bijdrage kunnen leveren aan een plan om álle bedrijven de volgende fase in te helpen.” Hij benadrukt het tijdelijke karakter van deze maatregel: anders dan veel progressieve partijen wil het CDA de extra belasting voor deze bedrijven niet blijvend verhogen, stelt Hoekstra: ,,Er zijn ook partijen voor wie herverdelen een doel op zich is. Maar dit is geen herverdelingsplan, dit is een plan om de economie te laten floreren.”

Back-to-business

De CDA-lijsttrekker erkent dat veel ondernemers nog even geduld moeten hebben om echt weer back-to-business te kunnen. ,,We zijn nog niet van corona af. Mijn verwachting is wel dat we komende maanden meer ruimte kunnen geven. Kort daarna zul je moeten herstarten. Je krijgt een moment dat mensen weer naar restaurants willen, meer geld willen uitgeven. Dan moeten we zorgen dat er een echte doorstart kan worden gemaakt.”

