CDA preekt eenheid, maar partijgenoten spelen elkaar zwartepiet toe: ‘Ze klinkt meer als D66'er’

BBB en VVD hekelen ‘bemoeienis’ van Diederik Samsom, die Nederland adviseerde boeren verplicht uit te kopen

Nederland is door Diederik Samsom, die werkt voor de Europese Commissie, geadviseerd om een deel van de boeren te verplichten zich te laten uitkopen vanwege de stikstofcrisis. Diverse parlementariërs willen opheldering over de ‘bemoeienis’ van de voormalige PvdA-leider. Eurocommissaris Frans Timmermans wil daarop ‘graag’ in gesprek met BBB-leider Caroline van der Plas.