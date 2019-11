CDA-prominenten: laat leden nieuwe lijsttrekker kiezen

Terwijl de discussie op het CDA-congres vooral over ‘de boeren’ gaat (zie kader), wordt er in de wandelgangen van De Fabrique in Utrecht ook driftig gespeculeerd over die andere kwestie die CDA’ers zo bezighoudt: wie moet straks de nieuwe lijsttrekker worden?

Kandidaten zijn er genoeg. De partijtop heeft het idee gouden eieren in handen te hebben met vice-premier Hugo de Jonge, minister van Financiën – en favoriet in de peilingen - Wopke Hoekstra en mogelijk staatssecretaris Mona Keijzer. Die eieren kunnen echter zomaar breken. Dus is het de vraag: moeten zij met elkaar de strijd aan in een lijsttrekkersverkiezing of kiest de partij voor een ouderwetse voordracht door het partijbestuur?