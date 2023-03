CDA vanochtend in beraad over historisch slechte uitslag: ‘Dit wordt een tocht door de woestijn’

Live kaart Uitslag verkiezin­gen: volg hier hoe er in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland is gestemd

De stembussen zijn gesloten! Tijd om de balans op te maken: hoe is er in jouw gemeente gestemd voor de Provinciale Staten? En wat is de - voorlopige - uitslag in jouw provincie? In dit artikel zie je hoe er gestemd is. Alleen van Apeldoorn ontbreken de cijfers nog. Daar is vannacht het tellen gestaakt en zijn ze vanmorgen om 9 uur opnieuw gaan tellen.