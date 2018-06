CDA worstelt met afschaffing dividendbelasting

,,We willen dat het gevoel weggenomen wordt dat dit kabinet er alleen maar is voor multinationals”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum. Hij doet vandaag het woord namens de afdelingen Overijssel, Fryslan, Noord-Holland en Zuid-Holland. Inzet is een opdracht aan de CDA-fractie om de lasten voor het midden- en kleinbedrijf, ‘de ruggengraat van de economie’, omlaag te brengen. De resolutie krijgt de steun van het dagelijks bestuur van het CDA en zal daarom vermoedelijk worden aangenomen.



Van Hijum draait er niet omheen. ,,Ik zou er geen traan om laten als de dividendbelasting in stand blijft en we die 1,4 miljard euro gebruiken voor het mkb.” Maar zo hard is de opdracht aan de fractie bewust niet geformuleerd. Van Hijum was zelf Tweede Kamerlid. ,,Als je opschrijft dat de fractie terug moet onderhandelen ten opzichte van het regeerakkoord, dan weet je dat je als partij een forse prijs moet betalen”, stelt hij. ,,Dat is politiek gezien gewoon niet handig.”