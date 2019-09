Charmeoffensief Oranjes: Tweede Kamer ontvangen op paleis

Strenge orders in de uitnodiging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Opstappen in één van de drie zwarte busjes om 16.20 uur bij de haringkar op het Buitenhof, wie te laat is kan een koninklijke ontvangst op paleis Huis ten Bosch wel vergeten. Tweede Kamerleden hebben de uitnodiging afgelopen zomer thuis op hun deurmat gekregen, gedrukt op dik crème-wit papier met een gouden kroontje.



Een koninklijk charmeoffensief is geen overbodige luxe. Want op beide dagen dat de koning de Tweede Kamer ontvangt, is er nieuws over de financiering van de inventaris van de paleizen.



Maar ook was er net voor het zomerreces het onfortuinlijke gesprek van VN-gezant Máxima op de G20 in Japan. Zij sprak er over de financiële positie van Saoedische vrouwen met kroonprins Bin Salman. Volgens een VN-onderzoek heeft die Bin Salman vrijwel zeker opdracht gegeven tot de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi.