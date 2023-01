Chinees tot coronatest dwingen kan hier nu helemaal niet

Chinezen die op Schiphol aankomen zijn niet verplicht zich te laten testen op corona. In Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn er wél strengere regels. Maar die kunnen in Nederland niet zomaar worden gekopieerd.

Nu het aantal covidbesmettingen in China snel stijgt, nemen steeds meer Europese landen maatregelen. Wie komende week van Peking naar Londen of Parijs vliegt, moet voor het boarden een negatieve test kunnen laten zien. Op luchthaven Rome-Fiumicino moeten alle reizigers uit China verplicht een coronatest doen. En Chinezen die ongevaccineerd of zonder negatieve test naar Madrid of Barcelona vliegen, moeten bij aankomst eerst door de teststraat.

Hoe anders is het op Schiphol: daar krijgen passagiers uit China vanaf komende donderdag het aanbod om een zelftest te doen. Vrijwillig dus. Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) is er op dit moment ‘geen reden om acute reisbeperkende maatregelen in te stellen’.

Daarmee zegt Kuipers de lijn te volgen van het European Health Security Commitee, dat vorige week samenkwam. Uitkomst van dit overleg was dat er vooralsnog geen Europees restrictiebeleid komt voor reizigers uit China. Beschikbare data maken ingrijpen nu nog niet noodzakelijk, luidde de conclusie. Bovendien is er in Europa meer immuniteit opgebouwd.

Geen wettelijke basis

Nederland is van mening dat eventuele maatregelen alleen effectief zijn als die in alle EU-lidstaten gelden. Maar daar trekken Italië, Spanje en Frankrijk zich dus weinig van aan.

Daar komt bij dat Nederland in zijn eentje helemaal geen verplichtingen aan Chinese reizigers kán opleggen. ,,Als wij op eigen houtje besluiten tot een testplicht dan is daar op dit moment geen wettelijk basis voor”, zegt de woordvoerder van minister Kuipers. Er is weliswaar een wetswijziging in de maak, maar die is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer.

Kuipers heeft de Eerste Kamer opgeroepen de wet spoedig te behandelen. Maar net als de Tweede Kamer is de senaat nog tot en met 16 januari met reces. Tot die tijd kan het kabinet dus sowieso geen verplichte testen opleggen. Tenzij er alsnog een EU-brede maatregel komt: dan is de wettelijke basis er wel.

