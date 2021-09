ChristenUnie steunt motie van afkeuring tegen ministers Kaag en Bijleveld, lot ministers ongewis

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Het is nu de vraag of de ministers Kaag (D66) en Bijleveld (CDA) conclusies verbinden aan dit oordeel. Zij zouden kunnen besluiten op te stappen, al is dat zeker geen vast gebruik na een motie van afkeuring.

In D66-kring wordt gesteld dat de motie die Kaag raakt, haar weliswaar ‘verantwoordelijk houdt’ voor de mislukte evacuatie uit Afghanistan, maar dat het handelen van ‘het hele kabinet wordt afgekeurd'. ,,Dat is dus niet specifiek op Kaag alleen gericht”, aldus een betrokkene. Toch is het ‘aan haar’ om te kiezen, stelt de ingewijde.

Conclusies

Wat meespeelt is dat Kaag in april na een motie van afkeuring tegen Rutte hintte dat zij zou zijn opgestapt na zo'n motie. ,,‘Ik zou zelf niet doorgaan, maar ik ben een ander mens,” zei ze. En: ,,Het zou mij in het diepste raken, laat ik het zo stellen. Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden.” Na zit zij zelf in een soortgelijke positie, lijkt het. In D66 vinden ze dat toch appels met peren vergelijken, stellen bronnen.

Verschil is wel dat de motie van afkeuring tegen Rutte gericht was op zijn persoon. De motie van afkeuring tegen Kaag is anders geformuleerd: Kaag wordt aangesproken als ‘eindverantwoordelijke’, maar de handelswijze van het hele kabinet wordt afgewezen. Het is nog onduidelijk wat Kaag nu doet. ,,Het is aan haar.”

Volledig scherm Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA), demissionair premier Mark Rutte en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan. © ANP Minister Bijleveld wil aanblijven, blijkt uit een verklaring. ,,Het kabinet, inclusief mijzelf, heeft gisteren al aangegeven dat er dingen niet goed zijn gegaan. Mijn prioriteit ligt nog steeds bij het ion veiligheid brengen van de tolken die nog in Afghanistan gaan.”

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder moet het handelen van de ministers nu worden afgekeurd. ,,Uit opgevraagde documenten blijkt dat het kabinet al in januari inlichtingen kreeg dat Afghanistan onvermijdelijk in handen van de Taliban zou vallen; de vraag was alleen wanneer. Die informatie is niet met de betrokken woordvoerders in de Tweede Kamer gedeeld. Dat op zichzelf is al verwijtbaar. Maar dat de urgentie die de Tweede Kamer zónder die informatie wél voelde, door het kabinet mét die informatie minder werd gevoeld, is in mijn ogen kwalijk.”

Ook de positie van demissionair minister Carola Schouten is een bijzondere. Ze zit in het kabinet maar is tegelijk Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Als zij voor de motie zou stemmen, zou ze daarmee het handelen van haar eigen kabinet afwijzen. Maar Schouten, stelt de ChristenUnie, is in het buitenland en zal vanavond niet stemmen over de motie. Ze zou de andere fractieleden de ‘ruimte hebben gegeven’ om een ‘eigen oordeel te vellen’. Dat ze vervolgens in het kabinet blijft van wie het handelen door haar eigen fractie is afgekeurd, is volgens een ingewijde ‘niet raar'. ,,Dat is inherent aan de dubbele petten die een demissionaire minister op kan hebben als deze ook deel is van de Tweede Kamer.”

Stemming

Het plan is nu om de stemming aan het begin van de avond te doen en niet pas na het coronadebat om 22.00 uur. Als partijen in de Tweede Kamer daarmee instemmen, wordt er om 19.30 uur gestemd.

