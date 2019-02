ChristenUnie: Vliegroutes Schiphol niet langer heilig huisje

Lelystad Airport moet in 2020 opengaan als vakantieluchthaven. Voor deze regionale luchthaven zijn aparte vliegroutes ontworpen, die nu hoofdzakelijk over Gelderland en Overijssel lopen. Veel inwoners daar vrezen geluidsoverlast door de laagvliegende toestellen. Het is de bedoeling dat een nieuwe luchtruim-indeling in 2023 een daaraan einde maakt.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins loopt daarop alvast vooruit. Bruins: ,,Wat de ChristenUnie betreft, is zo min mogelijk overlast voor omwonenden de belangrijkste voorwaarde voor de opening van Lelystad Airport, na veiligheid. Ik heb daarom een route uitgedacht die vliegtuigen vanaf Lelystad niet over bewoond gebied naar het zuidoosten laat vliegen, maar over het IJsselmeer naar het noorden. Tegen de tijd dat de toestellen bij Noord-Holland of Friesland zijn, vliegen ze al op kilometers hoogte.”

Ideale oplossing

Dat lijkt een ideale oplossing voor de zorgen vanuit de regio over de huidige laagvliegroutes. Over het IJsselmeer loopt echter een vliegroute vanaf Schiphol, en in 2008 is aan de Alders-tafel - indertijd een overlegorgaan over de luchtvaart in Nederland - afgesproken dat ander luchtverkeer nooit de Schipholroutes mag hinderen. Sindsdien hebben alle kabinetten deze politieke lijn gevolgd.

Regeringspartij ChristenUnie wil daaraan nu een einde maken. ,,Laat die politieke afspraak los, laat dat heilige huisje van de routes van Schiphol varen’’, zegt Bruins. ,,Het luchtruim moet toch al op de schop, dan is het niet gek dat ook de nationale luchthaven daar iets van gaat merken. Laten we blanco beginnen.”

Optie serieus nemen

Quote Minimale overlast voor omwonenden moet ook centraal staan. Dat is met mijn plan een zekerheid. Eppo Bruins (ChristenUnie) Bruins vindt dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen en de luchtverkeersleiding, die het luchtruim de komende jaren opnieuw gaat indelen, zijn optie voor uitgaande vluchten vanaf Lelystad Airport serieus moeten nemen. ,,Ik ben ervan overtuigd dat mijn oplossing werkt, al zijn ze van harte welkom om met iets beters te komen.”



Vooral de VVD is altijd een voorvechter geweest van de rechten van Schiphol ,,Maar iedereen weet ook hoe wij in het luchtvaartdossier staan”, aldus het ChristenUnie-Kamerlid. Het uiteindelijk verdwijnen van de laagvliegroutes langs en over de Veluwe is voor de ChristenUnie altijd een voorwaarde geweest voor opening van Lelystad. Bruins: ,,Daarmee alleen zijn we er nog niet. Minimale overlast voor omwonenden moet ook centraal staan. Dat is met mijn plan een zekerheid.”

Politieke turbulentie

Begin vorig jaar zorgde het Kamerlid ook al voor politieke turbulentie rond het Lelystad-dossier. Bij monde van Bruins pleitte de ChristenUnie toen in deze krant als eerste coalitiepartij openlijk voor uitstel van de opening van de regionale luchthaven. Die stond destijds gepland voor april 2019. Niet lang daarna besloot minister Van Nieuwenhuizen Lelystad Airport pas in 2020 te openen als vakantieluchthaven.

Ook die planning staat nu op losse schroeven, doordat een deal met de Europese Commissie over de groei van de regionale luchthaven op zich laat wachten. De Tweede Kamer wil dat Lelystad Airport alleen vakantievluchten van het overvolle Schiphol overneemt, maar Brussel wil dat ook anderen op Lelystad Airport de ruimte krijgen.

Bruins: ,,Ik wil dat er een onderzoek door experts komt naar de afspraken die de minister en de Europese Commissie voor ogen hebben. Het moet zeker zijn dat Lelystad Airport daadwerkelijk gaat dienen als overloopluchthaven.”

Haalbaar?

Is opening in 2020 van de regionale luchthaven nog haalbaar? ,,Het proces moet netjes verlopen, dat heb ik altijd gezegd’’, aldus het ChristenUnie-Kamerlid met een glimlach. ,,Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. We hebben de kans om het goed te doen, om de belangen van omwonenden voorop te plaatsen. Dat vind ik belangrijker dan de uiteindelijke openingsdatum van Lelystad Airport.”