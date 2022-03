Coalitie blokkeert feitenrelaas kwestie-Sywert: accountantsonderzoek wordt afgewacht

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld meldt zojuist dat haar verzoek om extra informatie geblokkeerd wordt door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU: ,,Ik wil gewoon openheid van zaken over de communicatie over de deal. Dat is informatie die de Tweede Kamer hoort te krijgen.” Later vandaag stemt de Kamer nog over de optie van een debat over de mondkapjesdeal. Maar een inhoudelijk debat zonder eerst alle feiten op een rij lijkt minder kansrijk.