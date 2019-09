Coalitie kwaad omdat Wiebes boodschap uit Troonrede verklapt

Wiebes suggereerde vanochtend in het interview dat hij het investeringsfonds had bedacht. In dit fonds worden miljarden gestoken om Nederland toekomstbestendig te maken als er een economische recessie uitbreekt.



Het CDA is echter van mening is dat de eigen minister van Financiën Wopke Hoekstra de auctor intellectualis is. ,,Hilarisch’’ zegt een coalitiebron. ,,Dat hij er ook nog een hek omheen zet met wat wel en niet kan.’’ Hoekstra, die ook bij coalitieoverleg zat, zweeg.



Die verbazing wordt breed gedeeld, zo blijkt. ,,Er klopt geen fuck van”, zegt een vooraanstaande coalitiegenoot ondiplomatiek. Deze ziet Wiebes als een ‘kat in het nauw’, die er naar snakt weer minister van Economische Zaken te zijn, nadat hij tot dusver al zijn tijd kwijt is geweest aan het gasdossier en de klimaatplannen.



,,Zielig, die Wiebes,’’ zegt een andere betrokkene. En weer een ander sneert: ,,Dit is meer ten dienste van het persoonlijk reputatiemanagement van Wiebes dan dat hij het kabinet hiermee een dienst bewijst.’’



Een vierde stelt: ,,Wiebes houdt zich niet aan de afspraken. Bovendien heeft hij geen flikker uitgevoerd om het fonds vorm te geven. We wachten nog op de uitwerking. Het maakt ons niet uit wie het claimt, maar begin gewoon met je werk en maak er geen wedstrijdje verplassen van.”