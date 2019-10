Coalitie totaal verdeeld over ontsnappende IS'ers

De regeringspartijen zijn hopeloos verdeeld over de vraag of Nederland actief IS-strijders uit het gebied zou moeten terughalen naar ons land. VVD en CDA zijn mordicus tegen tot dusver, ChristenUnie en D66 zijn voor.



Voorafgaand aan het wekelijkse coalitieoverleg van de partijen zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat hij vindt dat de Nederlandse regering moet onderzoeken of en hoe Nederlandse IS-strijders kunnen worden teruggehaald uit Syrië.



Door de Turkse inval in Noord-Syrië dreigen IS’ers die worden bewaakt in Koerdische kampen te ontsnappen, benadrukt Segers. ,,Dat is een bedreiging voor onze veiligheid en de veiligheid in de regio.’’



Dit weekeinde al zouden ten minste 750 volgelingen van Islamitische Staat uit een Koerdisch kampement in Syrië zijn gevlucht, waardoor de vrees groeit dat ook in andere kampen IS’ers zullen ontsnappen.



Segers vindt dat alle opties moeten worden onderzocht, waaronder het ‘terughalen van IS’ers’. ,,Dat is aan minister Blok, die moet snel aan de slag.”