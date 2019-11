Coalitie wil gebruik biomassa fors inperken: strengere eisen aan uitstoot centrales

Daarnaast eist de coalitie dat het kabinet geen subsidie meer toekent aan nieuwe biomassacentrales die draaien op houtpellets zolang onzeker is of daar genoeg resthout voor beschikbaar is. De coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie zullen twee moties van D66 daarover morgen steunen. Ook een aantal linkse partijen stemt naar verwachting met de moties in.



In Nederland verrijzen binnen een paar jaar meer dan 600 biomassa-installaties, bleek onlangs uit een inventarisatie van deze site. Daarvoor zijn miljarden euro's subsidie gereserveerd. Het kabinet beschouwt biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen dicht te draaien.

‘Wildgroei’

D66 wil de ‘wildgroei’ van centrale houtkachels aan banden leggen, zegt Tweede Kamerlid Matthijs Sienot. ,,Resthout en snoeiafval kun je best gebruiken als energiebron, maar nu wordt er veel te veel gepland. Dat betekent dat er bijvoorbeeld Canadese bossen zouden moeten worden verbrand in onze ovens, en dat is niet groen. Daarom leggen wij de lat hoger voor nieuwe centrales en investeren we liever in echt schone energie. Zo voorkomen we dat overal grote houtkachels worden gepland die subsidie slurpen en te veel stikstof, fijnstof en CO2 uitstoten.’’

De kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven die momenteel worden omgebouwd tot biomassacentrales moeten wel voldoen aan strenge uitstooteisen. Die gelden niet voor kleinere centrales, met een vermogen onder vijftien megawatt. Daarom worden er opvallend veel bouwplannen gemaakt voor biomassacentrales van 14,9 megawatt. ,,Dat zijn biomassacentrales die 12.000 huishoudens verwarmen, dus niet bepaald kleine jongens’’, aldus Siennot. ,,De uitstoot van die centrales moet worden ingeperkt.’’

Luchtkwaliteit

Het kabinet besloot onlangs dat particulieren en kleine bedrijven vanaf 1 januari geen subsidie meer krijgen voor de aanschaf van een pelletkachel of kleine biomassaketel. De CO2-winst die dat oplevert, weegt volgens minister Wiebes (Klimaat) niet op tegen de negatieve effecten van de hogere uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en met name stikstof. Op de luchtkwaliteit hebben de kachels een negatief effect, bleek uit onderzoek van SEO in opdracht van het kabinet.

Eerder trokken de GGD's en het RIVM al aan de bel omdat zij zich zorgen maken over de gevolgen van het verbranden van biomassa voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.