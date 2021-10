Coalitiepartijen boos op Broekers-Knol: ‘Misleidende uitspraken over Afghaanse vluchtelingen’

Volgens demissionair staatssecretaris Broekers-Knol is Nederland niet voorbereid op de komst van grote aantallen Afghanen. Ze spreekt over mogelijk 100.000 Afghaanse vluchtelingen. ,,Dat kunnen we niet aan’’, stelt ze. ,,Dat is problematisch. Mijn woordvoerder denkt nu vast: dat is niet handig om te zeggen. Maar ik vind gewoon dat je daar eerlijk over moet zijn.’’

CDA-Kamerlid Derk Boswijk zegt dat ‘zwaaien met potentieel 100.000 vluchtelingen echt onzin is’. ,,De aantallen zijn vele malen lager’’, laat hij weten. De CDA’er is ontstemd over de uitspraak van Broekers-Knol dat ‘je goed in de gaten moet houden dat je niet zorgt voor een braindrain van het land’.

Boswijk: ,,Het lijkt mij niet verstandig om het frame van de taliban, over de braindrain, over te nemen. Het moet erover gaan dat mensen die voor ons gewerkt hebben en daardoor gevaar lopen, in veiligheid worden gebracht. Iedereen begrijpt ook dat het, vreselijk maar waar, niet met iedereen gaat lukken. Dit interview van de staatssecretaris zorgt alleen maar voor misleiding en weer een hoop ruis.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm CDA-Kamerlid Derk Boswijk © ANP

‘Hersenloos en harteloos’

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder spreekt van ‘zeer ongepaste en pijnlijke uitspraken’ van Broekers-Knol. ,,Deze uitspraken doen geen recht aan de verschrikkelijke ontwikkelingen in Afghanistan’’, vindt Ceder. ,,Ook doet het geen recht aan de mensen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt, maar niet tijdig zijn geëvacueerd.’’

Volgens PvdA-Kamerlid Kati Piri is Broekers-Knol ‘hersenloos en harteloos’. Op Twitter noemt Piri de uitspraak van de staatssecretaris over de mogelijke braindrain uit Afghanistan ‘ziek’. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet stelt dat het ‘frustreren van het redden van mensen gewoon doorgaat’.

Quote Elke keer een debat voeren met halve info over elk ongelukkig interview zorgt ervoor dat we nauwelijks meer aan werk toekomen Derk Boswijk, CDA-Kamerlid

Volt: Rutte naar Kamer

Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek wil dat demissionair premier Mark Rutte naar de Tweede Kamer komt om toelichting te geven over de uitspraken van Broekers-Knol. ,,De staatssecretaris doet niet alleen uitspraken die de taliban zelf ook doet, ze strooit ook met cijfers die niet kloppen’’, aldus Koekkoek. CDA’er Boswijk vindt de komst van Rutte niet nodig, hij wacht liever een commissiedebat af dat half oktober gepland staat: ,,Elke keer een debat voeren met halve info over elk ongelukkig interview zorgt ervoor dat we nauwelijks meer aan werk toekomen.’’

De Tweede Kamer wacht nog op een brief van het kabinet waarin staat wat er met de 23.000 mails uit Afghanistan met verzoeken om hulp gaat gebeuren. Ook moet nog een begin worden gemaakt met de aangekondigde evaluaties van de evacuatiemissie en de hele oorlog in Afghanistan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: