Compensatie voor Zeeland: geen kazerne, wel een justitieel complex

Het kabinet en Zeeland zijn het eens over een compensatiepakket voor de provincie die de marinierskazerne misliep. In plaats daarvan verrijst er in Vlissingen een justitieel complex, worden de treinverbindingen tussen Randstad en Zeeland beter en komt er een kennisinstituut op het gebied van water, voedsel en energie.

Met het compensatiepakket investeert het kabinet de komende jaren 650 miljoen euro in Zeeland. Het is de verwachting dat dit ‘op de lange termijn meer dan duizend banen’ oplevert. ,,Is het gelijk aan de marinierskazerne? Nee, maar wel gelijkwaardig”, stelt burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen. Volgens hem gaat het pakket ‘misschien wel verder’ omdat er op meer sociaaleconomische sectoren bedrijvigheid wordt gecreëerd.

In het justitieel complex komt een extra beveiligde rechtbank, een speciale gevangenis en een kenniscentrum dat zich richt op georganiseerde misdaad. Daarnaast komt er een snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen. En het ministerie van Volksgezondheid heeft toegezegd een huisartsenopleiding te vestigen in Zeeland. In de provincie is al jaren een tekort aan huisartsen, die in de zomer uit heel het land moeten worden gehaald.

Jongeren

Ook het kennisinstituut dat zich richt op ‘de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, zoet en zout water en energie’ is volgens Bernard Wientjes, die als speciaal adviseur bemiddelde tussen kabinet en provincie, belangrijk. ,,Het ontbreekt jongeren in Zeeland aan mogelijkheden om na hun voortgezet onderwijs door te studeren. Dat betekent dat ze verdwijnen en niet meer terugkomen.” Met het instituut, waarin wordt samengewerkt door Zeeuwse opleidingen en de universiteiten van Wageningen en Utrecht, moeten de jongeren juist verleid worden in Zeeland te blijven.

Volledig scherm Speciaal adviseur Bernard Wientjes bemiddelde tussen provincie Zeeland en kabinet. © ANP/Marco de Swart

De bemiddeling van Wientjes was nodig, omdat Zeeland het vertrouwen in het kabinet door de verbroken belofte was verloren. Het was ‘een klap in het gezicht’, blikte de Vlissingse burgemeester Van den Tillaar terug. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk was voor het regelen van een compensatiepakket, stak de hand in eigen boezem. ,,Er was sprake van teleurstelling, gebrek aan vertrouwen, afspraken niet nakomen. Het gevoel dat de regio er niet toe deed.” Het tegendeel is waar, stelt hij. ,,Er zijn kansen om de toekomst te benutten.”

Vertrouwen terugwinnen

In provinciehoofdstad Middelburg maakte dat plaats voor tevredenheid. Knops roemde de rol van Wientjes, die het vertrouwen wist terug te winnen. Wientjes zei dat hij de ‘economische schade van het uitblijven van een marinierskazerne wilde omzetten in positieve energie’. ,,Het is wel heel veel eigenlijk”, zei Wientjes na de opsomming van het pakket om te benadrukken dat de provincie geen fooi is toebedeeld. ,,Het is toch een heel pakket bij elkaar.”

Ook commissaris van de Koning Han Polman noemt het pakket ‘een welgemeende uitgestoken hand van het kabinet’ dat hij ‘met een positief advies’ gaat voorleggen aan de Provinciale Staten. Hij benadrukte dat er twee keer per jaar met het kabinet wordt overlegd om te zorgen dat de maatregelen ook allemaal worden uitgevoerd. Zeeland wil koste wat kost voorkomen dat hen over een paar jaar weer een luchtkasteel is voorgespiegeld.

Kerncentrale

Quote Het is toch een heel pakket bij elkaar Speciaal adviseur Bernard Wientjes Maar over één punt werd geen overeenstemming bereikt: het overdragen van de kerncentrale in Borsele aan het Rijk. Dat is volgens Wientjes ‘juridisch heel ingewikkeld’.



In 2012 werd besloten de marinierskazerne te verplaatsen van Doorn naar Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie besloot dat besluit in februari van dit jaar ongedaan te maken. De mariniers verhuizen nu naar Nieuw-Milligen, bij Apeldoorn. Zeeland reageerde aanvankelijk woest. De provincie had al voorbereidingen getroffen voor de bouw van de kazerne, die bedoeld was om weggelekte werkgelegenheid te herstellen omdat andere overheidsdiensten Zeeland hebben verlaten. Daarom werd er compensatie toegezegd.