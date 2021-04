Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

Het gaat om twee groepen gedupeerden. De eerste groep, van circa 400 ouders, heeft sowieso recht op compensatie en krijgt nog voor 1 mei het bedrag uitbetaald. De tweede groep, van nog eens 1350 ouders, komt mogelijk in aanmerking voor compensatie, maar helemaal zeker is dat nog niet. Deze gevallen worden snel beoordeeld en krijgen bij een positief oordeel op 12 mei uitbetaald.

,,Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen hebben we onterecht de conclusie getrokken dat deze ouders geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor hun kinderen", stelt Van Huffelen in een videoboodschap. Dat dit is gebeurd, is volgens haar verschrikkelijk voor de betrokken ouders. ,,Want na jaren van onzekerheid en ellende gaan wij opnieuw de fout in”, aldus de D66-bewindsvrouw.