‘Conclusies overleg Catshuis: geen versoepelingen richting kerst door hoge besmettingscijfers'

Fo­rum-be­stuur: Royement Baudet voorleggen aan leden, maar onder strenge regels

26 november Het bestuur van Forum voor Democratie wil het royement van Thierry Baudet voorleggen aan de leden van de partij, laat het weten in een verklaring. Voorwaarde is wel dat Baudet zich niet meer uitlaat in de media en hij moet helemaal uit het bestuur.