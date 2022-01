Corona-aanpak móét anders: ‘Luister eens naar de ideeën van burgers’

COMMENTAAR Geen burgemees­ter streed voor eenzame jongeren

Vorig jaar kozen meer dan driehonderd jongeren voor zelfdoding. Het is een getal waar een enorm maatschappelijk probleem achter schuilgaat. Hoewel het totaalaantal zelfdodingen vorig jaar niet steeg, was onder jongeren wel een toename te zien. Vooral onder mannen tussen de 20 en 30 jaar kwam suïcide meer voor en voornamelijk in de wintermaanden, toen jongeren door de lockdown weinig kanten op konden.

14 januari