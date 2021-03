Corona raakt kabinet en formatie: na Keijzer ook Ollongren besmet, verkenning ligt stil

Quarantaine voor de ministers en dus ook Ollongren was niet nodig, omdat de bewindslieden op afstand waren gebleven en dus geen hoogrisico-contact waren, volgens de formele RIVM-richtlijn. Ze vielen de afgelopen dagen onder ‘categorie drie’. Dan geldt het protocol ‘niet nauwe contacten’. Het advies is dan om afstand te houden van anderen, klachten in de gaten te houden en te laten testen na vijf dagen, ook als er geen klachten zijn. In afwachting van de uitslag hoef je ‘niet thuis te blijven’, aldus het RIVM. Op de vraag of de bewindspersonen en verkenners niet ‘het goede voorbeeld’ hadden moeten geven door preventief in quarantaine te gaan, zei Jorritsma ‘nee’: ,,Iedereen houdt zich aan de richtlijnen.”



Verscheidene fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan uit voorzorg in quarantaine, nu Ollongren positief is getest op het coronavirus. PvdA-leider Lilianne Ploumen heeft voorlopig al haar afspraken afgezegd. Zij gaat uit voorzorg in quarantaine tot zij de uitslag van haar coronatest heeft. Sylvana Simons van Bij1 doet dat ook.