Coronacijfers goed genoeg: 'Op dit moment geen avondklok’

Het kabinet houdt de optie formeel nog wel open, mocht het later alsnog nodig blijken. ,,Maar op dit moment is het niet nodig”, aldus De Jonge.

Het kabinet zei vorige week dat de besmettingscijfers in de regio’s Rotterdam, Dordrecht en Twente zo hoog waren dat er een avondklok wordt overwogen. Daarnaast werd gekeken naar de sluiting van winkels en middelbare scholen. De Jonge zegt nu: ,,We zien dat de cijfers dalen, ook in die regio's. Dus we vinden het nu niet nodig. We kunnen heel voorzichtig kijken naar december, maar daarover nemen we volgende week een besluit.”

Hij wilde daarover nog niet speculeren. ,,We moeten de maatregelen van nu nog even volhouden. Volgende week willen we aangeven wat er vanaf welk moment weer mogelijk is. Tot die tijd moeten we volhouden, want de cijfers zijn nog wel te hoog.”

Draaiboeken

Haagse bronnen vertelden gisteren al dat een avondklok, of sluiting van winkels en scholen nu ‘te draconisch’ worden geacht. Wel worden deze achter de hand gehouden. In tal van gemeentehuizen zijn draaiboeken gemaakt over hoe dit gehandhaafd zou kunnen worden.

De cijfers uit Rotterdam en de regio’s Dordrecht en Twente lieten gisteren juist lichtpuntjes zien. Het aantal besmettingen daalden daar het afgelopen etmaal flink ten opzichte van een dag eerder. In Rotterdam met zo’n 47 minder nieuwe gevallen, in Twente van 306 naar 132 en in de regio Zuid-Holland Zuid daalde het van 229 naar 169.

Politieke wil voor een avondklok is er bovendien maar weinig. Minister Ferd Grapperhaus maakte er gisteren geen geheim van ‘nu’ weinig te voelen voor zo’n ‘heftige’ maatregel als een avondklok. Premier Mark Rutte was vrijdag zelf ook duidelijk: ,,Ik zie ‘m ook niet zitten.”

Oorlog

Volledig scherm Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. © EPA De avondklok is niet alleen een inperking van vrijheden, maar geeft ook een ‘nare bijsmaak’ vanwege associaties met de Tweede Wereldoorlog. Om die reden zet de PVV vandaag de hele Tweede Kamer voor het blok door een motie in stemming te brengen om het kabinet te verbieden naar die maatregel te grijpen.

En niet alleen de PVV is kritisch, ook in de coalitie is er geen onverdeelde steun. D66-fractieleider Rob Jetten zei al dat hij weinig voor zo’n maatregel voelt, omdat het geen bewezen effect zou hebben op de besmettingscijfers. RIVM-kopstuk Jaap van Dissel erkende dat ook enigszins. Wel wees hij er op dat in gebieden waar een avondklok van kracht is, zoals studies in het buitenland uitwijzen, men eerder geneigd is om zich überhaupt aan geldende maatregelen te houden. Dat is ook precies de reden dat Rutte de maatregel niet wil afschrijven.

Voor het sluiten van middelbare scholen en winkels voelt het kabinet overigens nog minder. Niet alleen de economische schade voor bedrijven zou enorm zijn, ook de sociale schade voor leerlingen wordt gevreesd.

Vuurwerk

De Jonge wilde nog niet ingaan op het bericht dat het kabinet gaat besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Dat lekte gisteren al uit en zal later bekend gemaakt worden.