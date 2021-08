Coronadebat: ‘Betalen voor toegangstest is vaccinatiedrang’

Video Rutte blijft tegen vaccinatie­plicht: ‘Op dit moment niet nodig’

9 augustus Het kabinet wil geen vaccinatieplicht invoeren, zoals in sommige andere landen nu wel gebeurt. ,,Nederland is daar geen voorstander van’’, zegt demissionair premier Rutte vanmiddag na overleg met de meest betrokken ministers. ,,Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt.’’