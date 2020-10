Coronamaatregelen duren zeker nog tot december

VIDEODe huidige coronamaatregelen duren nog ‘zeker’ voort tot in december, wel is het te vroeg voor een totale lockdown. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een verklaring aan de pers, samen met minister Hugo de Jonge (Zorg).

De twee lieten weten dat de huidige maatregelen ‘wellicht zelfs tot in het nieuwe jaar’ gaan voortduren. Ook de sinterklaasviering zal ‘in kleine kring’ moeten worden gedaan, zei de premier. Het is evenwel ‘te vroeg’ om te kunnen concluderen of het huidige maatregelenpakket onvoldoende zou kunnen zijn, aldus Rutte.

Rutte: ,,We hebben twee weken geleden een grote hamer uit de gereedschapskist gehaald. Twee weken daarna zouden we de thermometer erin steken om te kijken hoe het gaat, want het effect is pas na een week of twee echt te zien in de cijfers. En het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. Het is te vroeg om nu harder op de rem te trappen.”

De premier zei komende dinsdag wel weer een ‘echte persconferentie’ te willen geven, waarbij de balans wordt opgemaakt.

Huiverig

Toch is hij huiverig voor een ‘echte lockdown’. ,,We willen de economie en de samenleving zo min mogelijk schade berokkenen. Dat is de evenwichtsbalk waar we op staan. Alle scenario’s liggen op tafel. Een lockdown ook, maar dat is wel een schrikbeeld.’’

Volgens de premier wil hij er niet aan tot een lockdown over te gaan met het motto ‘baat het niet dan schaadt het niet'. ,,We hebben ook oog te houden voor maatschappelijke gevolgen. Vereenzaming bij studenten en ouderen, de economie, banen bij bedrijven.”

Hij riep opnieuw op aan iedereen om de regels te blijven naleven. ,,De cijfers blijven te hoog en moeten naar beneden. We blijven nauwkeurig volgen wat er in de teststraten gebeurt, en in de ziekenhuizen.”

Minister De Jonge zei wel dat hij hoopvol is: ,,We verwachten dat we de bocht hebben genomen, maar we moeten de komende week zien hoe lang de remweg is en of we weer op een lage besmettingsgraad zitten.”

Hij zei verder dat de komende week vooral moet uitwijzen of de ‘daling steil genoeg gaat zijn’. ,,Dan zal moeten blijken of er meer nodig is. Of de huidige maatregelen genoeg doen.” Rutte zei wel dat er ‘geen contra-indicaties’ zijn die erop wijzen dat de aantallen nu aan het stijgen zouden zijn.

Het kabinet overlegde zondag al op het Catshuis over de coronacrisis. Tijdens dat overleg ontstond consensus dat nieuwe maatregelen wellicht te vroeg komen, omdat de effecten van het vorige maatregelenpakket zich nog zouden moeten manifesteren.

Twaalf dagen geleden kondigde het kabinet het vorige maatregelenpakket aan, zoals sluiting van de horeca en het stilleggen van alle sportcompetities. Sindsdien is het lek nog niet boven. Het RIVM meldde de afgelopen dagen weer hoge aantallen besmettingen. Een besluit tot een lockdown stelt Rutte niettemin uit.

Lichtpuntjes

Het RIVM ziet ook lichtpuntjes, liet Aura Timen van het instituut weten. Zo neemt de snelheid van het aantal besmettingen af, gaan mensen minder vaak naar hun werk of winkelen en neemt de zogenoemde R af. Dat betekent (met meetpunt 9 oktober) dat ieder besmet persoon nu gemiddeld 1,16 anderen besmet. Het kabinet wil de R onder de 1 krijgen.

De Jonge toonde zich boos over een incident van dit weekeinde, waarbij een teststraat in Breda werd vernield door corona-sceptici. ,,De frustratie groeit, maar dat mogen we nooit botvieren op hulpverleners.”