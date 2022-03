CPB bevestigt de vrees: onze koopkracht gaat waarschijnlijk hard onderuit

CPB-directeur Pieter Hasekamp ziet vooral effecten van de hogere energierekening: ,,We gaan ervan uit dat iedereen de hogere energierekening vroeger of later in zijn of haar portemonnee zal voelen. Maar of het een tik of een dreun is, hangt af van het aandeel van de energiekosten in het besteedbaar inkomen. Ik maak me wel echt zorgen over mensen met lagere inkomens, zeker als die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat soort effecten zijn niet zichtbaar in de standaard koopkrachtplaatjes.”